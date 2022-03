Dresden richtet großes Flüchtlings-Ankunftszentrum in der Messe ein

In der Dresdner Messe (Halle 4) sollen zunächst nur Ukrainerinnen und Ukrainer registriert werden, die auch in Dresden bleiben möchten. Für den Rest gebe es aber selbstverständlich eine Notunterkunft für die Nacht, erklärt die Stadtverwaltung. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) verschaffte sich bereits am Montagabend ein Bild von der Lage des große Ankunftszentrums in der Messe. Hier laufen zur Stunde noch intensiv die Aufbauarbeiten für den Start. Am Dienstagvormittag geht es dann richtig los.