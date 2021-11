Dresden sagt Stollenfest und Bergparade ab

Oberbürgermeister Dirk Hilbert: „Wir nehmen als Stadt unsere Verantwortung wahr und versuchen angesichts der steigenden Infektionszahlen unnötige Kontakte durch Großevents zu vermeiden.“

Die heutige Entscheidung hat keinen Einfluss auf den aktuellen Aufbau der Weihnachtsmärkte: „Anders als bei den herausgehobenen und publikumsstarken Einzelevents verteilen sich die Gästeströme bei den Weihnachtsmärkten besser und sind so einfacher beherrschbar. Gleichwohl treffen wir aktuell auch hier zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen, um Konzentrationen zu vermeiden. So wird es auf dem diesjährigen Striezelmarkt kein Kulturprogramm von der Bühne geben können“, so Dr. Robert Franke, Amtsleiter der Wirtschaftsförderung.

In diesem Vorgehen besteht weiterhin Einigkeit auf der kommunalen Ebene: Auch in Chemnitz wird die Bergparade am 27. November nicht stattfinden.

Quelle: Stadt Dresden