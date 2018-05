Trinken vor Dynamo-Stadion wieder erlaubt

Das Alkoholverbot im Bereich des Dynamo-Stadions an der Lennéstraße ist außer Kraft gesetzt worden. Das Verbot kollidierte mit dem Sächsischen Polizeigesetz. Da es in der Zwischenzeit neu formuliert wurde, ist der Paragraf rechtswiedrig und wurde außer Vollzug gesetzt. Der Alkoholverkauf jeweils zwei Stunden vor sowie nach den Spielen bleibt jedoch verboten, da für den Ausschrank im öffentlichen Raum eine Genehmigung der Landeshauptstadt Dresden erforderlich ist. Diese wird laut Ordnungsamt jedoch nicht ausgestellt. In der Begründung heißt es, dass Fans der SG Dynamo Dresden in den vergangen Jahren mit einer erhöhten Gewaltbereitschaft im Zusammenhang mit Alkoholkonsum aufgefallen sind. Die Regelungen wurden zudem auf die Stadiongaststätte, sowie auf das Umfeld des Georg-Arnold-Bades ausgeweitet.