Dresden sucht Wohnraum für Flüchtlinge

Anbieter geeigneter Objekte werden gebeten, ihre Mietangebote inklusive Informationen zu Art, Größe, Mietpreis und Grundrissplänen zeitnah an die Landeshauptstadt Dresden zu übermitteln. Diese wird beurteilen, ob die Wohnräume geeignet sind. Die Angebote können bis zum 14. Januar 2022 eingeschickt werden, postalisch an Landeshauptstadt Dresden, Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung, Sachgebiet 65.61, Postfach 12 00 20, 01001 Dresden oder elektronisch an die E-Mail-Adresse 65-mietvertragsverwaltung@dresden.de. Weitere Informationen finden Sie unter www.dresden.de/sonstige-ausschreibungen oder telefonisch über die Nummer 0351 4883851.