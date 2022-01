Dresden – Hunderte Menschen stellen Kerzen gegen „Querdenker“ auf

Unter dem Motto „Mit Abstand und Anstand optimistisch ins neue Jahr“ soll bei der Aktion laut den Veranstaltern für ein solidarisches, friedliches Miteinander geworben werden. Verschwörungsideologien, Gewalt & Rassismus gelte es jetzt zu widersprechen. Zugleich soll mit dem "Kerzenmeer" auf dem Dresdner Neumarkt, am Fuße der Frauenkirche, an die mittlerweile mehr als 1.400 an oder mit Covid-19 verstorbenen Menschen in der Landeshauptstadt erinnert werden. „Entzündet wurden vor der Frauenkirche Lichter der Hoffnung, der Dankbarkeit, aber auch des stillen Gedenkens.", so Veranstalterin Annalena Schmidt zu SACHSEN FERNSEHEN. Auch eine virtuelle Teilnahme wurde ermöglicht.