„Dresden teilt, weil wir uns nicht spalten lassen“

In der aktuellen Zeit wird viel über die „gespaltene Gesellschaft“ gesprochen. Erkennbar an der zunehmenden Radikalisierung bis hin zu Hetze im Netz. Die Stadt Dresden möchte ein klares Zeichen setzen. „Egoismus und Ignoranz sind keine Grundlage für menschliches Miteinander.“, so Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Die Kampagne „Dresden teilt!“ macht das selbstlose Engagement von Dresdnern sichtbar. Und zeigt so: Dresden lässt sich nicht spalten. Dresden teilt.

In verschiedenen kurzen Videos, produziert von Sachsen Fernsehen und finanziert über die Stadt Dresden, kommen Vereine, Initiativen und Dresdnerinnen und Dresdner zu Wort, die sich trotz Corona Tag für Tag für ihre Mitmenschen einsetzen. Diesen Menschen eine Plattform zu geben ist die Idee hinter „Dresden teilt!“.

„Wir können in dieser Kampagne nicht in Ansätzen die Vielfalt des Engagements in Dresden abbilden“, sagt Pressesprecher Kai Schulz. „Aber wir haben versucht, aus möglichst vielen gesellschaftlichen Themenfeldern Beispiele zu finden.“ Und DMG-Geschäftsführerin Corinne Miseer ergänzt: „Dresden ist eine tolle Stadt. Nicht nur wegen der zahlreichen Highlights in Kunst, Kultur und Architektur, sondern wegen der Menschen die hier leben. Uns ist es besonders wichtig, dies gerade jetzt auch in die Netz-Communities zu transportieren.“

Oberbürgermeister Dirk Hilbert: „Und jeder kann mitmachen. Teilen Sie diese Videos auch über ihre Kanäle und unterstützen Sie so Menschen, die sich für uns alle engagieren. Menschen, die dafür sorgen, dass Solidarität, Nächstenliebe und Barmherzigkeit nicht nur an Weihnachten in unserer Stadt stärker sind, als Hass und Gewalt.“

Macht mit. Teilt die Beiträge und setzt ebenfalls ein Zeichen.

