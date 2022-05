Dresden Titans sind Meister in der 2. Bundesliga Pro B

Damit konnten die Basketballer ihre historisch erfolgreiche Saison vor 2.200 Zuschauern krönen. Am Ende einer intensiv geführten Partie folgte die feierliche Zeremonie mit der Übergabe der Goldmedaillen durch Dresdens Sportbürgermeister Peter Lames und den Liga-Geschäftsführer Christian Krings. In ausgelassener Feierstimmung verabschiedete sich das Team anschließend von Headcoach Fabian Strauß in die wohlverdiente Saisonpause.