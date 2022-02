Dresden tritt Initiative gegen Lebensmittelverschwendung bei

Weitere 9 Städte sind Teil des bundesweiten Netzwerkes, darunter zum Beispiel Bochum, Bonn und Essen. Gemeinsam wollen sich die Partnerstädte in den kommenden zwei Jahren aktiv gegen Lebensmittelverschwendung positionieren. In der Landeshauptstadt sollen dazu in den nächsten Monaten konkrete Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt werden. Ins Leben gerufen wurde die Initiative vom Unternehmen Too Good To Go, das bereits eine gleichnamige App zur Rettung von überschüssigen Lebensmitteln in Gastronomie und Handel betreibt.