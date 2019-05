Dresden wählt!

Dresden - Lange Schlangen im Wahlbüro lassen erahnen: In der Sächsischen Landeshauptstadt Dresden dreht sich heute alles um Politik. Europa-, Stadtrats- und Stadtbezirksbeiratswahl stehen an. Bei einer Umfrage vor den Wahllokalen hat Redakteurin Jessica Beck erfragt, welche Themen den Menschen besonders am Herzen liegen. Vielfältige Forderungen an die zukünftigen Politiker werden dabei laut.