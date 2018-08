Dresden will sich am IndustriePark Oberelbe beteiligen

Damit wird es möglich, den gesamten Wirtschaftsraum Dresden-Sächsische Schweiz zu stärken, neue Arbeitsplätze zu schaffen und Steuereinnahmen in der Region zu erwirtschaften. Die Stadt Dresden will ihren Teil zum Erfolg des IPO beitragen und die gute Zusammenarbeit mit den beteiligten Nachbarstädten weiter ausbauen.“ Hilbert erklärte außerdem: „Die Nachfrage nach Gewerbeflächen in Dresden ist ungebrochen hoch. Um zukünftig weitere Großansiedlungen ermöglichen zu können, ist die Entwicklung interkommunaler Gewerbeflächen im Dresdner Umland ein wesentlicher Aspekt unserer Strategie."

Bürgermeister Jürgen Opitz, Heidenau: „Die Unterstützung der Stadt Dresden ist ein wichtiger Schub für den IndustriePark Oberelbe. Die Landeshauptstadt mit im Boot zu wissen, bedeutet gemeinsames Anpacken auf allen Ebenen. Ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit."