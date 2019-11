dresdenleuchtet am 9. November!

Der 9. November ist nicht nur der Tag der friedlichen Revolution, auch die Novemberrevolution und die Reichsprogromnacht trugen sich an diesem Datum zu. Das Kunstprojekt "Signals 3.0", veranstaltet vom Festspielhaus Hellerau, Kunsthaus Dresden und Staatsschauspiel Dresden, wird die Landeshauptstadt zu diesem Anlass in ein ganz besonderes Licht tauchen. Bei der Aktion der beiden Künstler Artùr van Balen und Tomás Espinosa werden Menschen mit auffälligen Leuchtobjekten ausgestattet und die Stadt und die Erinnerung neu ausgeleuchtet. Interessierte können einfach am 9. November vorbei kommen und mitmachen! Start der Aktion ist 18.00 Uhr am Goldenen Reiter.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Projekts.