Dresdens neuer Hotspot für Wissenschaft und Kreativität – Die alte Robotron-Kantine

„In der Kultur- und Kreativwirtschaft ist das anders. Hier pflegt man eine sehr offene und interdisziplinäre Arbeitskultur, die nicht nur sehr zielführend ist, sondern oft hoch-innovative Lösungen bereithält."

Auch Jens Krzywinski, Professor für Technisches Design an der TU Dresden und WGD-Aufsichtsratsmitglied, sieht hier Bedarf in der sächsischen Landeshauptstadt: „In Dresden fehlt es bisher an einem dauerhaften Ort der Begegnung, an dem eine offene Arbeitskultur der Erprobung und Transformation gelebt wird. Ein solcher Ort würde Impulse gleichermaßen für Forschung und Wirtschaft geben und vielen bestehenden Institutionen wesentlich mehr Sichtbarkeit verschaffen."

Recht geben ihm und der Initiative dabei nicht nur seine Kollegen der Universität, die sich bereits jetzt für das Open Future Lab aussprechen, sondern auch die Dresdner Bürgerinnen und Bürger. So ergab eine von Wir gestalten Dresden durchgeführte Umfrage, dass 92 Prozent der Befragten die Idee befürworten, in der Robotron-Kantine einen der Bürgerschaft zugewandten Ort entstehen zu lassen, der Austausch mit der Dresdner Wissenschafts- und Unternehmerlandschaft zulässt.

Auch im öffentlichen Sektor und in der Privatwirtschaft hat das "Open Future Lab" bereits zum jetzigen Zeitpunkt viel Zuspruch erfahren. Betreiber wie neonworx und das Impact Hub, Konsortien wie C³ – Carbon Concrete Composite oder das Innovationsnetzwerk P R I M E unterstützen das Projekt ebenso wie die Sächsische Staats-, Landes- und Universitätsbibliothek SLUB, die Zukunftsstadtinitiative der Stadt Dresden, das TechnologieZentrumDresden oder SAP.