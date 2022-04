Dresdner Bäder senken ihre Wassertemperaturen

In den Schwimmbecken der Dresdner Bäder wird es jetzt kälter. Um Energie zu sparen werden die Luft- und Wassertemperaturen um einen Grad gesenkt. Das berichten verschiedene Medien. Grund dafür seien die steigenden Energiekosten durch den russischen Krieg in der Ukraine. Mit den neuen Temperaturen sollen schätzungsweise bis zu 10 Prozent der ursprünglichen Energie eingespart werden. In den Schwimmbecken beträgt die Wassertemperatur nun durchschnittlich 26 Grad, in den Kursbecken 29. In den Duschräumen soll es künftig 26 Grad warm sein, in den Umkleiden 23 Grad. In den Kinderbecken bleibt die Temperatur unverändert. Mit den neuen Temperaturen würde man sich, laut den Dresdner Bädern, aber weiterhin im empfohlenen Rahmen bewegen.