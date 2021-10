Dresdner Christstollen reift in der Frauenkirche

Auf Initiative der Dresdner Mühlenbäckerei gibt es in diesem Jahr erstmals eine Frauenkirchen-Edition des Weihnachtsstollens. Das Besondere an diesem Spezial-Striezel ist, dass er nicht in der Backstube reift, sondern im Kirchbau. So ziehen in wenigen Tagen 300 Kisten voll mit leckerem Gebäck an den Ort zwischen Himmel und Erde ein, der in Dresden allseits bekannt ist: In die Frauenkirche.

Es ist zwar noch nicht Weihnachten, aber einige Gewerke, darunter auch Bäckereien, bereiten sich schon intensiv auf das Fest der Freude vor. Damit auch alles glatt geht, wenn die Zeit ran ist.