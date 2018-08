Dresdner Fanfarenzug braucht Nachwuchs

Die Laienmusiker proben einmal pro Woche in der 25. Oberschule in Dresden Striesen. Damit bereiten sie sich auf die Vielzahl an Auftritten vor. Während bei einem Spielmannszug eine große Auswahl an Instrumenten vertreten ist, besteht der Fanfarenzug im klassischen Sinne nur aus Trommeln und Trompeten.