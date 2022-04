Dresdner Freibadsaison beginnt am Wochenende

Die ersten beiden Bäder, darunter das Georg-Arnhold-Bad und das Kombibad Prohlis bereiten am Samstag den Weg zum Baden im Freien. Das Prohliser Freibad wurde nach seiner Schließung vor fünf Jahren komplett neu gestaltet. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen. Am 14. Mai starten dann weitere Freibäder in die Sommersaison. Darunter sind das Stauseebad Cossebaude, das Waldbad Langebrück, das Naturbad Mockritz sowie das Freibad und das Strandbad Wostra.