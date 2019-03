Dresdner Freibäder starten im Mai in die Saison

Den Anfang machen am 4. Mai, einem Samstag, das Georg-Arnhold-Bad, das Stauseebad Cossebaude sowie das Strandbad Wostra. Zwei Wochen später ziehen auch die Freibäder Cotta und Wostra, das Naturbad Mockritz, das Luftbad Dölzschen, das Waldbad Langebrück sowie die zwei Badestellen in Weixdorf und Weißig nach. Gravierende Veränderungen zur Vorsaison wird es nicht geben. Im Naturbad Mockritz beginnen Arbeiten am Kassen-, Sanitär- und Imbisstrakt. Der Badebetrieb wird davon allerdings nicht eingeschränkt. Das Prohliser Freibad bleibt auch in dieser Saison geschlossen, da auf dem Gelände eine neue, großzügige Schwimmhalle errichtet und das gesamte Areal zum Kombibad umgestaltet wird. Die Dresdner GmbH freut sich wieder auf zahlreiche Freibadgänger. „Auch wenn uns bewusst ist, dass das Rekordergebnis vom vorigen Jahr unter normalen Umständen nicht zu knacken sein wird“, erklärt Geschäftsführer Matthias Waurick. 2018 kamen über eine halbe Million Gäste in die acht Dresdner Freibäder. „Wir rechnen während der gesamten Saison mit rund 340.000 Besuchern.“ Eine große Herausforderung ist auch in diesem Jahr, den Betrieb mit ausreichend Saisonkräften abzusichern. Waurick: „Wir suchen vor allem noch fähige und flexibel einsetzbare Rettungsschwimmer.“