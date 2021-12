Dresdner Hauptbahnhof wird zum Impfbahnhof

Mitzubringen ist der ausgefüllte Anamnesebogen für die Impfung mit Moderna, den man sich über die Homepage des RKI oder die Webseite der City-Apotheken herunterladen kann, den Impfpass sowie den Personalausweis und möglichst auch die Krankenversicherungskarte, die vor Ort alles beschleunigt. Weitere Anamnesebögen liegen vor Ort auch aus.

„Mit dieser bewusst niederschwellig angesetzten Aktion hoffen wir, möglichst jeden Impfwilligen zu erreichen. Man braucht kein Smartphone oder Internetzugang, sondern kommt einfach vorbei. Gerade in der letzten Zeit ist immer wieder die Rede davon, dass es in Dresden schwierig ist, einen Impftermin zu bekommen. Wir freuen uns, hier unterstützen zu dürfen und haben den großen, vor allem auch technischen, Aufwand gerne betrieben, den Impfstoff nebst Impfzubehör organisiert und das ganze Verfahren im Vorfeld koordiniert“, so Dr. Daub weiter. Jeder Geimpfte bekommt vor Ort noch vom Team der CITY-Apotheken die QR-Code-Impfbescheinigung, damit die Impfung auch von den entsprechenden Apps eingelesen werden kann – somit ist ein weiteres Anstehen dafür in der Apotheke auch nicht nötig.



Die Bahnhof-Apotheke mit ihrer ausgedehnten Öffnungszeit, täglich von früh bis spät (täglich bis 22 Uhr, Mo bis Fr ab 7 Uhr, Sa, So und Feiertag ab 8 Uhr) ist unter folgender Adresse erreichbar: Bahnhof-Apotheke im Dresdner Hauptbahnhof (Eingang Bayerische Straße). „Wir sind jederzeit gerne für unsere Kunden da und sind auch bei dieser Impfaktion mit viel Engagement dabei. Der Dresdner Hauptbahnhof soll am Samstag für Impfwillige nicht zum Sackbahnhof, sondern vielmehr zum Umsteigebahnhof werden, denn mit der Impfung besteht weiter die Möglichkeit, aktiv mit neuen Ideen am öffentlichen Leben teilzunehmen“, so Dr. Katja Scarlett Daub abschließend.

Quelle: meeco Communication Services