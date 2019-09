Dresdner holen Pokal beim DSC-Sitzvolleyballturnier

Dresden - Zum zweiten Mal richteten die Sitzvolleyballer vom Dresdner SC am vergangenen Wochenende ein eigenes Turnier aus. Und in diesem Jahr blieb der Pokal auch in Dresden. Nach Rang zwei im Premierenjahr sicherte sich das Team um die beiden Nationalspieler Alexander Schiffler und Florian Singer diesmal im Finale gegen den BV Leipzig einen souveränen Sieg mit 25:9 und 25:8.