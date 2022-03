Dresdner Hotels stellen Zimmer für ukrainische Flüchtlinge

Kurzfristig sind schon mehr als 300 Zimmer zugesagt worden. Die Hotelbranche hat in den besonders harten Zeiten der Corona-Pandemie viel Solidarität erfahren dürfen. Jetzt wollen die Dresdner Hotels etwas zurückgeben und denen helfen, die in dieser schrecklichen Situation Hilfe brauchen, so Johannes Lohmeyer, Vorsitzender des Tourismusverbandes Dresden.

Nach den Worten von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) gibt es in Dresden eine «unglaubliche Welle der Unterstützung und der Solidarität» mit den Betroffenen. Auch wenn bisher verhältnismäßig wenige von ihnen angekommen seien, sei man vorbereitet. (dpa)