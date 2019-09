Dresdner Keramikmarkt am 7. und 8. September

Dresden - Keramiker aus ganz Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Tschechien und Polen werden zur 24. Auflage des Dresdner Keramikmarktes am Goldenen Reiter am kommenden Wochenende erwartet. An 75 Ständen gibt es Gefäße und Objekte aus Tonerden sowie Porzellan. Das Spektrum reicht von modernen, schnörkellosen Porzellangefäßen über Geschirr in traditioneller Schwämmeltechnik bis zu extravagantem Schmuck.

Bis zu 5000 Besucher kommen jährlich zu dem Markt, der sich durch eine große Vielfalt an Stilen, durchgehend hohe Qualität der Waren, eine beschwingte spätsommerliche Atmosphäre und die günstige Lage zwischen Alt- und Neustadt auszeichnet. Erstmals dabei sind in diesem Jahr die Keramikerinnen Elke Sada (Leipzig) und Margot Thyssen (Belgien).

Im Ausstellungspavillon schlagen die Veranstalter Brücken nach Großbritannien. Zu sehen sind vorwiegend keramische Objekte und Skulpturen von sieben Keramikern aus Schottland, England, Wales und Nordirland. Kuratiert wurde die Auswahl von Geoff Cox, der für seine Terrakotta-Figuren bekannt ist.

Geöffnet hat der Markt rund um den Goldenen Reiter am 7. und 8. September jeweils von 10 bis 18 Uhr. Für die musikalische Begleitung sorgt auch in diesem Jahr Krambambuli mit einem Mix aus Folk, Jazz, Tango und Musette. Das Begleitprogramm für Kinder gestalten zwei Theatergruppen: Das Puppentheater Herbst & Wukasch bringt am Sonnabend um 11 Uhr und 15 Uhr „Die drei kleinen Schweinchen“ auf die Bühne und das Figurentheater Bretschneider zeigt am Sonntag ebenfalls um 11 Uhr und um 15 Uhr „Der kleine Angsthase“.

Einen ersten Überblick über die Teilnehmer bieten die Webseite [www.keramikmarkt-dresden.de]www.keramikmarkt-dresden.de sowie der Instagram-Account keramikmarkt_dresden.

Der Keramikmarkt Dresden ist eine Veranstaltung des Amtes für Kultur und Denkmalschutz in Kooperation mit dem Keramikmarkt Dresden e. V.