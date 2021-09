Dresdner Kleingärtner feiern Jubiläum

Seit den 1990er Jahren hat sich die Kleingartenlandschaft grundlegend gewandelt. Stand das Thema Selbstversorgung viele Jahre im Mittelpunkt, wird sich dies in Zukunft verändern.

Aktuell gibt es lange Wartelisten für Kleingartenbewerber, aber in Dresden Reick wird eine neue Fläche für potentielle Kleingartenfreunde geschaffen, so Detlef Thiel, Leiter des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft beim Festakt. In Dresden gibt es aktuell rund 25.000 Kleingärten.