Dresden - Der Kleingartenbeirat der Landeshauptstadt Dresden und der Stadtverband „Dresdner Gartenfreunde“ e. V. feiern Geburtstag. 25 und 30 Jahre sind beide nun schon alt. Am Freitag wird das im Dresdner Rathaus gefeiert. SACHSEN FERNSEHEN hat in der Drehscheibe Dresden die Gartenexperten gefragt, wie gut die Chancen sind, in Dresden einen Garten zu bekommen und mit welchen Problemen sich die Kleingärtner aktuell rumschlagen.