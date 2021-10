Vielfachehe ist bei den Mormonen schon lange passé

Dresden - Mormonen leben nach strengen Verhaltensregeln. Sie konsumieren weder Drogen noch Alkohol und Nikotin. Selbst Kaffee ist verboten. Und doch wird der Begriff Mormone oft mit Mehrfachehe in Verbindung gebracht. Welche Rituale pflegen Mormonen wirklich? Wie leben Dresdner Mormonen? Das erfahren Sie im Interview mit der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage im Rahmen der Interkulturellen Tage in Dresden. Das Interview sehen Sie auch am 05 .10. und am 06.10. um 20.30 Uhr im Programm von SACHSEN FERNSEHEN.