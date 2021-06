Dresdner Musikfestspiele ab Freitag mit Live-Konzerten

Dresden - Die Dresdner Musikfestspiele gehen in diesem Jahr in die 44. Runde. Unter dem Motto "Dialoge" haben die Organisatoren wieder zahlreiche Künstler nach Dresden geholt. Sie sind froh, dass es die Inzidenzen von Dresden erlauben, vom 4. bis 13. Juni live vor Publikum spielen zu dürfen. Diese Livekonzerte sind ein wichtiges Signal an die Kulturschaffenden der Stadt. Im Video stehen der Intendant der Dresdner Musikfestspiele Jan Vogler und Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert SACHSEN FERNSEHEN Redakteurin Juliane Wirthwein Rede und Antwort.