Nachts durch Dresden rollen

Auch in diesem Jahr findet wieder das beliebte Dresdner Nachtskaten statt. An diesem Freitag können sowohl Kinder als auch Erwachsene über eine bekannte Dresdner Strecke rollen. Das Nachtskaten für Kinder findet ab 17 Uhr statt. Dabei wird das ABC dieses Sports vermittelt und es gibt kleine Preise zum Schulbeginn zu gewinnen. Die Kleinen können sich auf den Cockerwiesen austoben, während die Erwachsenen ab 21 Uhr in Richtung Elbepark aufbrechen. Auch hierbei müssen in diesem Jahr Corona-Bestimmungen eingehalten werden.