Dresdner Parkeisenbahn startet in die 73. Fahrsaison

Wie in jedem Jahr werden zur Eröffnung die neuen Assistenten ernannt. In diesem Jahr erhalten 12 jugendliche Parkeisenbahner die silberne Kordel, die an der Dienstmütze getragen, das Kennzeichen der Assistenten ist. Währenddessen stehen zwei Züge am Bahnhof Palaisteich in den Startlöchern und warten auf die ersten Fahrgäste. Am Bahnhof Palaisteich wird die 5,6 Kilometer lange Strecke mit dem Durchschneiden des Bandes durch die Ehrengäste freigegeben und die Züge setzen sich in Bewegung. Für 20 „Parkeisenbahnneulinge“ wird es nun besonders aufregend, denn es ist ihr erster Einsatz als Fahrdienstleiter, Aufsicht, Sperre oder Zugschaffner. Um alle Aufgaben eigenständig übernehmen zu können, haben sie bereits seit September fleißig gebüffelt und geübt. Aufgrund von Personalmangel kann in der aktuellen Saison kein regulärer Fahrbetrieb wie zuletzt 2019 angeboten werden. Die Parkeisenbahn verkehrt ab 10. April bis 31. Oktober von Mittwoch bis Sonntag. Die Preise haben sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht – Die Familienkarte für bis zu zwei Erwachsene und maximal vier Kinder kostet bei einer Rundfahrt 14 €. Kinder ab 2 Jahre bezahlen für eine Teilstrecke 2,50 €, für die Rundfahrt 4,50 €. Wenn es die Witterung zulässt, verkehrt an den Wochenenden und Feiertagen die Dampflok „Moritz“. In der Woche befördern die beiden Elektro-Akkumulatoren-Loks die Fahrgäste. Der Zustieg ist an jedem der fünf Bahnhöfe möglich. Die Züge verkehren in einem Abstand von 15 bis 30 Minuten. Parkeisenbahnsouvenirs sind im Hauptbahnhof „An der Gläsernen Manufaktur“ erhältlich. Ausführliche Informationen unter: www.dresdner-parkeisenbahn.de. (Landeshauptstadt Dresden)