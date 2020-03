Dresdner Polizei weiter verstärkt präsent

Dresden – Seit dem Inkrafttreten der Allgemeinverfügung des Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt hat die Polizeidirektion Dresden ihre Präsenz auf den Straßen erhöht.

Für die Polizeidirektion Dresden bilden aktuell die Abendstunden zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr die Schwerpunktzeit. Dahingehend werden in diesem Zeitraum gezielt Beamte eingesetzt. Dabei erhalten die Polizisten auch Unterstützung von der Bereitschaftspolizei. So kommt heute beispielsweise die Reiterstaffel im Stadtgebiet Dresden zum Einsatz. Im Verlauf des gestrigen Tages gab es insgesamt 57 Einsätze mit „Coronabezug“ im Bereich der Polizeidirektion Dresden. Fast alle Fälle konnten mit Verweis auf die bestehenden Allgemeinverfügungen kommunikativ gelöst werden. Die Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie zeigen weiterhin Auswirkungen auf den Arbeitsalltag der Polizeidirektion Dresden. So war in den zurückliegenden Tagen ein Rückgang der allgemeinen Einsatzzahlen sowie der Verkehrsunfälle zu verzeichnen. Offenbar verleiten die leeren Straßen jedoch den einen oder anderen zu Geschwindigkeitsverstößen. So ist bei einer Geschwindigkeitskontrolle gestern auf der BAB 13 ein BMW mit Dresdner Kennzeichen gemessen worden, dessen Fahrer deutlich zuschnell unterwegs war. In einer 120 km/h Zone am Dreieck Dresden-Nord war der Mann offenbar mit mehr als 250 km/h unterwegs. Die Polizei wird daher an ihren punktuellen Geschwindigkeitskontrollen festhalten.