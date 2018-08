Dresdner Rathaus wird zum Partytempel

Die Nachtschicht führt sie an einen Ort, der für ihr Erwachsenenleben eine wichtige Bedeutung hat. Mit der Party gehen wir bewusst einen unkonventionellen Weg, um Bürger und Verwaltung näher zusammenzubringen“, so Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Alle 18-jährigen Dresdner erhalten in diesen Tagen ihre persönliche Eintrittskarte per Post. Wer eingeladen ist, darf eine Person seiner Wahl zur Party mitbringen. Einzige Bedingung: Die Begleitung muss ebenfalls mindestens 18 Jahre alt sein. Beide haben freien Eintritt, bekommen ein Getränk spendiert und können die Eintrittskarte von Freitag, 20 Uhr, bis Sonnabend, 5 Uhr, als DVB-Fahrkarte in der Tarifzone Dresden nutzen. Im Rathaus angekommen, stehen drei Floors zur Auswahl: Im Plenarsaal drehen Anstandslos & Durchgeknallt, Patz & Grimbard sowie Mike H. die Plattenteller. Auf der Open Air Bühne im Innenhof des Rathauses heizen Madstep, DIA Plattenpussys, Housekasper und Acina ein. Und auch aus dem Flur am Haupteingang wird ein echter Dance-Floor. Dort legen Mynoorey, TSBiN und X-FADE Techno- und Electrobeats auf. Abseits der Tanzflächen präsentieren sich das Kulturhauptstadtbüro und die Stadtverwaltung mit ihren Ausbildungs- und Studienplatzangeboten. Bars und Foodtrucks sorgen für das leibliche Wohl.

Mit der Party wollen Stadtverwaltung und Stadtrat den jungen Dresdnern zum 18. Geburtstag besondere Wertschätzung entgegenbringen. Dazu Hilbert: „Mit der Volljährigkeit nehmen sie in der Gesellschaft einen neuen Platz ein. Für die positive Entwicklung unserer Stadt ist es wichtig, dass sich gerade auch die jungen Leute einbringen. Deshalb sollen sie das Rathaus nicht nur als Ziel von Behördengängen, sondern vor allem auch als Ort kennenlernen, an dem man die Kultur des Miteinanders gemeinsam feiern und gestalten kann.“