Schildkröten erobern ihre Sommerresidenz

Seit Oktober hatten die ältesten Bewohner des Tierparks in ihrem Winterquartier gewohnt. Da Landschildkröten eine Temperatur um die 25 Grad Celsius bevorzugen, verbrachten die Hugos die Wintermonate in einem für Besucher nicht zugänglichen Bereich. Ab sofort können sie wieder in ihrem Sommergehege bestaunt werden.