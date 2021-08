Dresden - Am 6. September starten tausende sächsische Schüler ins neue Schuljahr. In Dresden werden die Sommerferien dafür genutzt, die Schulen auf Vordermann zu bringen. So sind zahlreiche Grundschulen und Gymnasien gerade eine Baustelle. Vor allem im Dresdner Norden wird derzeit kräftig gebaut. In einer Schultour hat Dresdens Schulbürgermeister Jan Donhauser einen Überblick über die Maßnahmen gegeben.