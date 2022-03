Dresdner Semperoper plant zehn Neuproduktionen

Die Sächsische Staatsoper Dresden hat zehn Neuproduktionen für die neue Saison angekündigt. Insgesamt werden 365 Vorstellungen in den Sparten Oper, Ballett sowie in der Spielstätte Junge Szene geplant, wie die Intendanz am Mittwoch mitteilte. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr konnte die Semperoper wegen der Corona-Einschränkungen nur 64 Vorstellungen vor rund 26.000 Besuchern absolvieren. Jetzt hofft die Sächsische Staatsoper Dresden auf mehr Normalität im Spielbetrieb, trotz Corona-Pandemie. (dpa)