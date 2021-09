Dresdner Sportler auf Albrechtsberg geehrt

Ehrung der Olympia- und Paralympics-Teilnehmer

Als Teilnehmer an den diesjährigen Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio begrüßte der Oberbürgermeister den Kanuten Tom Liebscher, die Wasserspringer Tina Punzel, Lena Hentschel und Martin Wolfram, Dressurreiter Steffen Zeibig, Sitzvolleyballer Florian Singer und Leichtathlet Karl Bebendorf. Tina Punzel und Lena Hentschel holten mit ihrem dritten Platz beim Synchronspringen vom 3-Meter-Brett die erste olympische Medaille in Tokio für das deutsche Team. Bereits sein zweites olympisches Gold präsentierte Tom Liebscher auf Schloss Albrechtsberg, denn sein Kajak-Vierer überquerte wie in Rio 2016 erneut als erstes die Ziellinie. Im Anschluss an die Ehrung trugen sich die Medaillengewinner ins Goldene Buch der Landeshauptstadt Dresden ein.