Dresdner Sportler des Jahres 2021 gewählt

und Mannschaft abgegeben. Das Online-Votum ging zu zwei Dritteln in die Wertung ein, das übrige Drittel kam von einer Fachjury, die hauptsächlich aus Dresdner Sportjournalisten besteht. Diese Fachjury wählte auch den Trainer des Jahres. Jeder Sieger erhält 1.000 Euro.

Außerdem verlieh die Dresdner Stiftung Jugend & Sport der Ostsächsischen Sparkasse Dresden traditionell den Nachwuchsförderpreis an einen Dresdner Sportverein. In diesem Jahr wurden zwei Preise übergeben. Die Ehrung für 2022 geht an den Cheerleader Verein Dresden e. V. Der Preis für 2021 geht an den Traditionelles Taekwon-Do Dresden Löbtau e. V., dessen Ehrung wegen des Ausfalls der Gala im vergangenen Jahr damit nachgeholt wurde. Beide Vereine erhalten je 3.000 Euro.

Das Programm moderierte Marc Huster, selbst ehemaliger Olympia-Medaillengewinner im Gewichtheben und MDR-Sportmoderator. Die Veranstaltung wurde unterstützt durch die Ostsächsische Sparkasse Dresden.