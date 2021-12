Dresdner Stadtrand braucht mehr Testzentren

Mit Stand zum 1. Dezember 2021 bieten in Dresden 127 genehmigte Teststellen Antigen-Schnelltests und teilweise auch PCR-Tests an. Wer Interesse hat, ein Testzentrum einzurichten, für den gibt es noch bis 15. Dezember 2021 die Möglichkeit, in Betrieb zu gehen beziehungsweise beauftragt zu werden.



Das Gesundheitsamt bittet zudem alle Testzentren, die noch nicht im Themenstadtplan oder auf der Internetseite www.dresden.de/corona gelistet sind, dies über die E-Mail-Adresse gesundheitsamt-infektionsschutz@dresden.de mitzuteilen. Die Anbieter werden aufgenommen. Der Themenstadtplan ist die einzige Übersicht, die den Bürgerinnen und Bürger die Testzentren in gesammelter Form für Dresden anbietet.

Quelle: Stadt Dresden