Dresdner Stadtwagen mit dem iF DESIGN AWARD 2022 ausgezeichnet

Dresden – Der neue Dresdner Stadtwagen ist mit der höchsten Auszeichnung des renommierten Design-Labels ausgezeichnet worden. Dem iF DESIGN AWARD 2022 in Gold. Die neue Bahn konnte sich aus 11.000 Bewerbungen durchsetzen und gehört nun zu den 73 Top-Preisträgern. Gewonnen haben sie in der Kategorie Automobil- und Fahrzeugdesign.