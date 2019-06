Dresdner starten zur nördlichsten Rallye der Welt!

Die Route führt von Hamburg aus durch Dänemark, Schweden und Norwegen zum Nordkap. Danach geht es durch Russland bzw. Finnland, Estland, Lettland, Litauen und Polen zurück in die Hansestadt. DRESDEN FERNSEHEN zeigt in den kommenden zwei Wochen im Nachrichtenmagazin "Drehscheibe Dresden" in einem Videotagebuch, was die Dresdner auf ihrer Fahrt erleben.