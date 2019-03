Viele Unternehmen an der Berufsakademie Riesa

Egal, ob Staatsoperette Dresden, die Sächsische Dampfschifffahrt oder Dresden Fernsehen - diese Unternehmen beschäftigen Dualstudenten. Das bedeutet, die Studierenden gehen wechselweise arbeiten und lernen an der Berufsakademie. Auf dieser kleinen Messe findet man neben Dresden Fernsehen weitere bekannte Namen. Insgesamt vier Studiengänge gibt es an der Berufsakademie Riesa. Die Unternehmen kommen aus den Bereichen Technik, Handel, Sport und Event. Ein Dualstudium ist optimal, um die Studierenden an das Unternehmen zu binden, da sie nach dem dreijährigen Studium eingearbeitet sind und direkt in den Berufsalltag starten können.

Dresden Fernsehen beschäftigt seit über 10 Jahren regelmäßig Dualstudenten. In Riesa können sie dem Eventmanagement nachgehen. Wer den Besuch beim Praxispartnertag nicht geschafft hat, kann sich anderweitig über das Studium an der Berufsakademie informieren. Ein Mal im Monat findet ein Studienberatung statt, sowie am 19. Juni die lange Nacht der Wissenschaften, so Katja Soyez, Studiengangsleiterin Event- und Sportmanagement.

Der Studienbeginn in Riesa ist immer Anfang Oktober. Dresden Fernsehen freut sich über Bewerbungen.