In Zusammenarbeit mit der HERZ American Bar bietet intap außerdem ein Cocktail-Tasting als ein Programmhighlight an. Der Barkeeper Stephan Herz führt live vor, wie Drinks gemixt werden und regt zum Mitmachen an. Weitere gastronomische Partner werden gesucht. Wer Interesse an einer Kooperation hat, kann sich bei den Initiatoren melden.

Die Party selbst wird über die Online-Plattform „Zoom“ durchgeführt. Die Veranstaltung bietet intap auf Deutsch oder Englisch, sowie bilingual an. Interessierte finden unter https://intap-network.de/de/digitaleteamevents/ weitere Informationen zu dem Projekt.