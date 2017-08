DVB erweitern Ausbildung für neue Fahrer

Der Simulator selbst eignet sich gut für die Einweisung in die Grundlagen des Straßenbahnfahrens. Dazu gehört das Kennenlernen der Bedienelemente einer modernen Stadtbahn. Konnte man anfangs nur zwei Linien abfahren, ist das Netz innerhalb des 26er Ringes jetzt nahezu vollständig. „Mindestens die Albertbrücke und die Görlitzer Straße als Paradebeispiel für eingleisige Strecken sollen noch folgen", erläutert DVB-Vorstand für Betrieb und Personal Lars Seiffert. „Außerdem wird der Simulator später mit einem funktionstüchtigen Bordcomputer ergänzt, um die Kommunikation mit der Leitstelle, Durchsagen, die Fehlersuche bei der Fahrzeugtechnik oder das Verhalten in Gefahrensituationen zu trainieren."

Voraussetzung für die einzigartige Lernmöglichkeit ist die Originaltreue aller Bedienabläufe: „Die DVB haben von Beginn an großen Wert auf Authentizität gelegt, so dass heute komplexe betriebliche Situationen effizient erfahren oder gezielt erprobt werden können", so Professor Jürgen Krimmling, Geschäftsführer von INAVET und Direktor des Instituts für Verkehrstelematik der Technischen Universität Dresden.

Als optisch auffälligste Neuerung besitzt der Simulator jetzt einen digitalen Rückspiegel, auf dem der Fahrschüler den Blick nach hinten üben soll. Rückspiegel, Hauptmonitor, Schulungsdisplay, Audiowiedergabe und Funktion der Bedienelemente sind dazu exakt mit dem Fahrtverlauf synchronisiert.

Der Prototyp des Straßenbahn-Fahrsimulators entstand von April bis Dezember 2014. Vorstand Seiffert erinnert sich: „Damals setzten fast 50 DVB-Lehrlinge unterschiedlicher Berufsgruppen ihre Idee um und bauten gemeinsam unter Anleitung der Lehrmeister „ihren" Simulator selbst." Sie fertigten Rahmen und Verkleidung, lackierten die Karosserie, montierten und verdrahteten die Bedienelemente. Danach begann die Programmierung der Licht- und Fahrfunktionen. Das Erstellen der Videos und Akustik sowie die Anpassung der Software an die Fahrzeugfunktionen übernahm die INAVET GmbH. Der Simulator enthält alle technischen Komponenten eines echten Straßenbahn-Führerstandes. Optisch gleicht er einer Fahrerkanzel des aktuellen Dresdner Stadtbahnwagentyps. Er wurde mit Originalbauteilen im gelben DVB-Design zusammengebaut. Auch die Bedienelemente sind so angeordnet wie in der echten Straßenbahn.

„Bisher haben wir für die ersten Übungen unserer Fahrschüler ein zusätzliches betriebsbereites Stadtbahnfahrzeug blockiert", so Vorstand Seiffert. „Durch den kontinuierlichen Einsatz des Simulators im Rahmen der Fahrschule können wir einen Stadtbahnwagen freistellen. Diese Bahn brauchen wir angesichts der stetig steigenden Nachfrage dringend im Liniennetz für unsere Fahrgäste." Die Kosten für den Bau des Straßenbahn-Fahrsimulators belaufen sich auf rund 400.000 Euro. Mit der wegfallenden Fahrschulbahn lassen sich pro Jahr etwa 250.000 Euro einsparen. Damit wird sich der Simulator schon in weniger als zwei Jahren amortisiert haben.

Auch künftig wird der Straßenbahn-Simulator ein Publikumsmagnet auf Messen und Ausstellungen sein. Neugierige junge Leute finden nach einer virtuellen Fahrt oft Gefallen an einer Ausbildung. Vor allem bei der Dresdner Messe „Karriere Start" ist der Straßenbahn-Simulator von künftigen Berufsanfängern stets dicht umlagert. „Wenn es gelingt, damit noch mehr Jugendliche für eine Bewerbung bei den DVB zu gewinnen, hat sich der Simulator für uns doppelt bezahlt gemacht", so Lars Seiffert. In der Kategorie Azubimarketing der Konzerne gewann der Straßenbahn-Fahrsimulator den Human Resources Excellence Award 2015.