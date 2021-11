Dresdner Weihnachts-Circus geht für Jubiläum in die Vollen

Wie verhält es sich mit Corona?

Ursprünglich sollte das Jubiläum im letzten Jahr stattfinden, doch Corona machte dem Weihnachts-Circus einen Strich durch die Rechnung. Im Zuge dessen wurden einige Entscheidungen getroffen, die den Dresdner Weihnachts-Circus auf komplett neue Beine stellte. So wurde beispielsweise ein neues Unternehmen für den Betrieb gegründet und ein neues Künstler-Team zusammengestellt, da einige Mitarbeiter in den Ruhestand gegangen sind. In diesem Jahr erwartet die Besucher also etwas völlig Neues.

Nach aktuellem Stand wird auf 2G Plus gesetzt. Das bedeutet Gäste müssen geimpft oder genesen sein bzw. einen negativen PCR Test vorlegen. Sollte die Veranstaltung wegen Corona nicht stattfinden können, werden bereits erworbene Tickets auf einen Alternativtermin in der nächsten Spielzeit umgebucht, wenn sie über den Circus selbst oder Ticketmaster gebucht wurden. In dem Fall wird der Besucher kontaktiert, sobald die neuen Spieltermine feststehen.

Wo bekomme ich Tickets her?

Rabattierte Tickets gibt es für zwei Vorstellungen am SACHSEN FERNSEHEN Circus-Tag.

Nutzt dafür den Rabatt-Code "Fernsehen" bei der Bestellung eurer Tickets. Hier geht's lang!

