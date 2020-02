Dresdnerin feiert 100. Geburtstag

Dresden - Ein Tag mit Seltenheitswert. Nicht nur da es der 22.02.2020 ist. Für Johanna Flügel ist es der 100. Geburtstag. Diesen feierte sie zusammen mit Familie und Freunden im Restaurant Homage am Wasaplatz in Dresden. Während ihr bereits am Vormittag der Bundespräsident per Karte gratulierte, lies es sich die Stadt Dresden nicht nehmen, der rüstigen Dame selbst zu gratulieren.