DREWAG-Treff bis auf Weiteres geschlossen

Dresden - Wie die DREWAG mitteilt, bleibt vorsorglich das Kundenzentrum DREWAG-Treff ab Mittwoch, dem 18.03.2020 auf Grund der Corona-Pandemie bis auf weiteres geschlossen. Wann der DREWAG-Treff wieder geöffnet ist, kann man auf www.drewag.de oder über die Aushänge am DREWAG-Treff erfahren.

Für dringende Angelegenheiten ist der DREWAG-Kundenservice weiterhin für alle Kundinnen und Kunden am Service-Telefon unter 0351 860-4444 (Mo. - Fr. 07:00 bis 19:00 Uhr) und per E-Mail an service@drewag.de erreichbar.

Da ab diesem Zeitpunkt keine Bargeldzahlungen möglich sind, wird darum gebeten, Zahlungen per Überweisung zu tätigen oder das SEPA-Lastschriftmandat zu nutzen. Das Formular sendet die DREWAG auf Anfrage per Telefon oder E-Mail dann per Post zu.

Die Versorgung mit Strom, Trinkwasser, Fernwärme und Gas läuft im gesamten Stadtgebiet stabil und störungsfrei.

Quelle: DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH