DRF und ADAC betreiben Luftrettung im Freistaat bis 2026

Nach einer Ausschreibung war die DRF Luftrettung bereits seit dem 1. Januar 2002 für die Gesamtorganisation der Station in Dresden zuständig. Die Fliegerstaffel Ost der Bundespolizei stellte bis zum 5. Januar 2006 den Rettungshubschrauber des Typs BO 105 und die Piloten zur Verfügung. Am 6. Januar 2006 erfolgte die Flugbetriebsübernahme der Station durch die DRF Luftrettung. Die Station befindet sich am Flughafen Dresden. Von dort auf werden Notfalleinsätze in Dresden, Ostsachsen und Freiberg geflogen. Orte im Umkreis von 60 Kilometern kann der Dresdner Hubschrauber in maximal 15 Flugminuten erreichen.