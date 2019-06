Drittklässler auf Sinnesreise im Botanischen Garten

Dresden - Für die dritte Klasse der 117. Grundschule in Dresden heißt es: Schulbücher zu, ab in den Garten! Zusammen mit Sophie Philipp von der Verbraucherzentrale Sachsen sind die Schüler auf Sinnes- und Entdeckungstour im Nutzpflanzenbeet des Botanischen Gartens Dresden gegangen. Wann ist ein Lebensmittel frisch? Welche frischen Kräuter gibt es und wozu passen sie? Und wieviel Frucht steckt in bunten Himbeer- und Waldmeisterlimos? „Es geht darum, Obst, Gemüse und andere Lebensmittel mit allen Sinnen zu erleben und sich Zeit für Frische und fürs Essen zu nehmen“, erklärt die Fachberaterin für Ernährung.