DRK-Impfbus macht Halt am Leipziger Hauptbahnhof

Der Bus ist am Abgang zum Citytunnel, gegenüber von McDonalds in Richtung der Gleise zu finden. Verimpft wird der mRNA-Impfstoff von Moderna. Von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr können die sich die Kurzentschlossenen impfen lassen. Das Projekt wird vom DRK in Zusammenarbeit mit den mobilen Impfteams von Arbeiter-Samariter-Bund, Malteser Hilfswerk und Johanniter-Unfallhilfe durchgeführt. Weitere Unterstützung gab es von den Promenaden Hauptbahnhof und der Deutschen Bahn.