DRK startet Bonus-Portal für Geimpfte

Das Deutsche Rote Kreuz in Sachsen will mit Gutscheinen und Rabatten Schwung in die stockende Impfkampagne bringen. Über ein entsprechendes Webportal können sich ab sofort alle geimpften Sachsen registrieren, teilte der DRK-Landesverband mit. Mehr als 500 Partnerunternehmen seien dabei, heißt es. Dazu gehören beispielsweise Gutscheine aus den Bereichen Reise, Mode, Elektronik oder Gesundheit. Eine Kontrolle findet unterdessen nicht statt. Die Registrierung erfolge auf Vertrauensbasis, heißt es vom DRK. Sachsen liegt in Sachen Impfquote weiterhin deutschlandweit auf dem letzten Platz. Im Freistaat sind aktuell etwa 48 Prozent vollständig geimpft.