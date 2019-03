Chemnitz- Der Kriminalpolizei Chemnitz ist am Samstag ein empfindlicher Schlag gegen die Betäubungsmittelkriminalität gelungen.

Über mehrere Wochen hinweg wurden intensive Ermittlungen in der Drogenszene durchgeführt. Nun konnten die Ermittler einen 20-Jährigen mutmaßlichen Drahtzieher eines im Stadtgebiet agierenden Drogendealer-Netzwerkes festnehmen. Zudem wurden drei mutmaßliche Unterstützer vorläufig festgenommen. Gegen sie besteht der dringende Tatverdacht, mit Heroin und Kokain gehandelt zu haben. Bei der Verhaftung wurden Drogen im Wert von 80.000 Euro sichergestellt.

Ende vergangenen Jahres erreichten die Polizei wiederholt Hinweise von Anwohnern und weiteren Bürgern, dass in einem Mehrfamilienhaus in der Müllerstraße Drogengeschäfte abgewickelt werden. Die Hinweise deckten sich mit Erkenntnissen der Kriminalisten, die davon ausgehen mussten, dass eine der Wohnungen in dem Haus als Umschlagplatz für Betäubungsmittel durch mehrere Tatverdächtige genutzt wird.

Dank der Erkenntnislage wurden umfangreiche Ermittlungen aufgenommen, bei denen sich rausstellte, dass ein heute 20-Jähriger insbesondere größere Mengen Heroin in Norddeutschland besorgen sollte, um es womöglich in Chemnitz auf den Markt zu bringen. Die Verkaufsgeschäfte auf der Straße solle er jedoch nicht selber ausgeführt haben, sondern dabei durch weitere Personen unterstützt worden sein. Am vergangenen Samstag griffen Zivilfahnder der Polizeidirektion Chemnitz nach einer Besorgungsfahrt des 20-jährigen Tatverdächtigen in der Georgstraße zu. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen.