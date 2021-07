Drogenhändler aus Dresden angeklagt

Zwischen Juli 2020 und Januar 2021 soll der Beklagte in sieben Fällen jeweils mindestens 400 Gramm Marihuana zum gewinnbringenden Weiterverkauf gekauft haben. Außerdem soll er am 25.02.2021 in seiner Küche in Dresden rund 330 Gramm Marihuana, 16 LSD-Trips und drei Gramm Kokaingemisch, aufbewahrt haben. Laut Staatsanwaltschaft wollte er die Drogen gewinnbringend weiterverkaufen.

Weitere Delikte kommen hinzu.

Der Angeklagte sitzt in U-Haft, das Landgericht Dresden entscheidet noch wann der Prozess beginnt.