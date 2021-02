Drohende Standortschließung: Mitarbeiter protestieren vor Callcenter

Chemnitz-Die Stimmung war aufgeheizt am Dienstagnachmittag auf dem Johannisplatz in Chemnitz. Rund hundert Majorel-Beschäftigte hatten sich versammelt und protestierten gegen den Abbau Ihrer Arbeitsplätze. Denn der Betreiber des Callcenters will zum Jahresende schließen.





Tatsächlich fanden Verhandlungen statt, Informationen aus dem Rathaus zufolge ging es dabei allerdings um Sozialpläne. Der Abbau der Arbeitsplätze am Standort Chemnitz scheint beschlossene Sache zu sein, der Betreiber stehe zu seiner unternehmerischen Entscheidung. Aus Sicht der Gewerkschaft macht die Schließung keinen Sinn, die Marktlage gäbe einen weiterbetrieb des Callcenters her, zumal in der aktuellen Zeit derartige Dienstleistungen gefragter denn je seien.